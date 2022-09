Jovem disse à família que matou policial na Asa Norte para se defender

Preso como suspeito de matar o policial aposentado Raimundo Alberto Lago Rosa, 70 anos, o jovem Iago Rocha Louzeiro, 18, contou à família que cometeu o crime para se defender. As frágeis afirmações do acusado a uma tia serão aprofundadas na investigação da Polícia Civil do Distrito Federal. A PCDF aponta que os dois mantinham vínculo havia cerca de dois anos.

“Houve uma discussão, porque o Raimundo queria ter relação sexual, e o Iago, não. O senhor acabou trancando ele dentro da casa e pegou uma faca. O Iago, para se defender, pegou outra faca e deu cadeirada nele. Mesmo assim, o senhor foi para cima dele”, diz a familiar, reproduzindo a versão do suspeito.

Nesse instante, o jovem teria acertado as facadas no policial aposentado. “Não foi uma coisa arquitetada. Todos os prédios da Asa Norte têm câmera, ele não faria uma coisa premeditada. Foi quando ele desferiu alguns golpes no senhor para tentar sair”, completa a tia.

Iago é pai de uma criança de 1 ano e 3 meses e, segundo a parente, aceitava manter a relação sexual para sustentar o filho. A veracidade dessa informação será apurada pela PCDF.

“Ele fez isso porque pensou no filho e não queria pedir ajuda para a família. Quando ele não quis mais, acabou nessa tragédia”, finaliza a tia.

Morador de São Sebastião, Iago seguia o perfil de Raimundo nas redes sociais. De acordo com as apurações da polícia, as investigações avançaram em decorrência da coleta de filmagens, exames periciais e outros elementos de prova que confirmaram a presença do jovem dentro do imóvel da vítima no momento do crime.

A equipe da 2ª DP conseguiu, inclusive, localizar e apreender a sandália e a bermuda usadas pelo criminoso no dia do homicídio. Encontrou, ainda, a chave do apartamento abandonada nas proximidades do prédio.

Condenação

Se condenado, Iago pode receber pena de até 30 anos de prisão. As investigações continuam para esclarecer a motivação e as demais circunstâncias do crime.

O corpo de Raimundo Rosa foi enterrado nesta manhã no Cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul. Vestígios no apartamento do policial aposentado dão sinais de que a vítima entrou em luta corporal com o autor do crime antes de ser atacado com diversas facadas.

As lesões no cadáver são compatíveis com reações de defesa, segundo análise preliminar da perícia. A coluna apurou que a vítima foi atingida com ao menos dois golpes na lombar e dois nas pernas. Duas facas sujas de sangue foram apreendidas. Raimundo era aposentado da Polícia Civil do Amapá.

Despedida Reunidos no cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul, amigos e familiares de Raimundo Alberto deram adeus ao policial aposentado. Ele foi velado e sepultado na manhã desta quarta-feira (28/9), em um velório com a participação de apenas pessoas próximas.

Na segunda-feira (26/9), o policial aposentado foi encontrado morto sobre uma poça de sangue, que escorreu por debaixo da porta do apartamento dele, na 411 Norte. Raimundo Alberto estava incomunicável desde o último sábado (24/9), e o caso é investigado como homicídio.

