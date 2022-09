Jovem é agredida com pedaço de madeira após criticar Bolsonaro no RJ

Uma discussão motivada por política acabou em agressão em um bar, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (23/9). Um homem atingiu Estefane de Oliveira Laudano com um pedaço de madeira, após a jovem fazer críticas ao presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL). O nome do agressor não foi divulgado.

Segundo reportagem do jornal Extra, Estafane relatou que estava no bar quando teceu críticas a Bolsonaro. O homem, então, levantou-se de sua mesa e iniciou uma discussão.

Ester, irmã da vítima, relata que havia visto uma foto de um amigo na rede social com a legenda: “Minha bandeira é verde e amarela, mas meu voto é 13”. Ela, então, sem perceber o complemento, teria comentado com Estefane: “Ué, gente, ele vota no Bolsonaro? Não tenho amigo bolsonarista não”.

Foi aí, de acordo com as vítimas e testemunhas, que o homem foi para cima e passou a proferir xingamentos contra as jovens. A dona do estabelecimento chegou a intervir, expulsando o agressor. No entanto, ele voltou e partiu para cima das duas jovens.

“Ele me chamou de ‘maria-homem’ e disse que era ‘gente que nem a gente que votava no Lula’. Depois, foi embora, mas não demorou para voltar com esse pedaço de madeira. Começou a berrar que, ‘se eu era homem, então iria apanhar que nem homem’. Eu parei na frente dele e falei: ‘Então bate’”, contou Esther ao Extra.

Estefane, então, teria tentado afastar o agressor e acabou sendo atingida pelo homem. A jovem foi levada para a Santa Casa de Angra dos Reis e, em seguida, transferida para o Hospital Municipal da Japuíba. Ela levou sete pontos no ferimento e permanece em observação. Quadro é considerado estável.

Investigação Esther conseguiu ajuda de dois policiais militares que faziam ronda na região. O homem foi encontrado em uma rua próxima ao bar, sujo de sangue, após ser contido pelos moradores. Ele foi conduzido a 166º Delegacia de Polícia, onde foi autuado por lesão corporal.

“Por ora, ainda temos alguns pontos contraditórios, mas estamos apurando. Aparentemente, houve algumas declarações favoráveis ao candidato do PT, e ele teria reagido e discutido por conta dessa questão política, culminando na agressão”, afirmou o delegado Vilson de Almeida Silva.

