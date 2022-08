Jovem é assassinada a tiros dentro de casa e na frente das filhas

Uma mulher de 25 anos foi assassinada a tiros na frente das filhas na noite deste sábado (20/9), na Vila Guadiana, em Mandaguaçu, região Norte do Paraná. O homicídio de Mariana Alves Ventura foi dentro da casa onde ela morava com as crianças, na Rua Condor.

As meninas, de 5 e 7 anos de idade, não foram feridas. Mariana morreu na hora.

As primeiras informações são de que dois suspeitos invadiram a residência e atiraram contra a vítima. Seis tiros teriam sido disparados, de acordo com relatos de testemunhas que ouviram o barulho.

