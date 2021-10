Jovem é assassinado a tiros em plena via pública

Destaque



Publicado em 13 de out de 2021 e atualizado às 22:34

Um jovem foi perseguido e assassinado, durante o período noturno está quarta-feira (13) de outubro no bairro de Fátima em Itamaraju.

O jovem identificado como Lucas Rossati Bonfim (19 anos) foi baleado e caiu em via pública. Moradores notificaram as autoridades informando que a vítima estava caída na rua Manoel Vinturino, próximo ao Lions Club,e necessitava de cuidados médicos.

Uma unidade avançada do SAMU 192, esteve no local acompanhado da guarnição da Polícia Militar da 43ª CIPM, no entanto, a vítima não apresentava sinais vitais.

Seguindo procedimentos o cenário do assassinato foi isolado e a Polícia Civil informada.

O levantamento cadavérico foi autorizado e o corpo será removido pelo servidor Anderson Barbosa para o IML da cidade.

Um inquérito deverá apurar a motivação e autoria do crime. Como na maioria dos casos a lei do silêncio impera.