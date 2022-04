Jovem é assassinado dentro de bar na cidade de Prado

Esdras dos Santos Silva (19 anos), foi morto nas imediações de um bar nesta segunda-feira (04) de abril, no bairro São Brás na cidade de Prado.

De acordo com relatos a vítima havia se envolvido numa discussão, durante um torneio de sinuca e o agressor havia relatado que a situação teria consequências.

Durante o crime um atirador adentrou o local e abriu fogo contra Esdras dos Santos Silva, que não teve chance de defesa.

Chegou a ser socorrido para a Unidade de saúde, mas morreu após os primeiros cuidados médicos.

Moradores notificaram as autoridades policiais, onde guarnições estiveram no local e garantiram a cenário do assassinato intacto.

Rondas foram efetuadas, no entanto, ninguém foi preso.

Um levantamento cadavérico foi autorizado e o corpo transferido para o IML de Itamaraju, realizado pelo servidor público Anderson Barbosa.

Exames periciais serão realizados, antes da liberação do corpo.

A polícia deverá ouvir testemunhas e qualificar os possíveis autores do crime.