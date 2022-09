Jovem é assassinado em Alcobaça

Leandro Freitas da Silva foi assassinado com vários tiros de pistola calibre 380 em plena via pública, durante a noite de sexta-feira (02), no município de Alcobaça.

O crime ocorreu na rua Tenente José Volney de Sousa, onde a vítima morreu após ser alvejado com disparos de calibre 380, que lhe atingiram as costas.

Populares notificaram as autoridades, relatando que disparos haviam sido audíveis e posteriormente notaram a vítima caída.

Prontamente guarnições destinaram até a localidade e o delegado Maderson, autorizou o levantamento cadavérico.

O corpo foi removido do local pelo servidor público Anderson Barbosa, sendo transferido para o IML do município de Itamaraju.

Dentre os pertences da vítima, estavam um pequeno embrulho com uma substância, aparentando com drogas ilícitas.

Um inquérito deverá apurar a autoria e motivação do assassinato. No entanto, as principais linhas de investigações, apontam ligação com o tráfico de drogas.