Jovem é assassinado em bairro de Itamaraju

Um jovem foi assassinado, durante o período noturno deste domingo (01) de maio, feriado do “Dia do Trabalhador”, em Itamaraju.

O registro do homicídio, ocorreu no bairro Urbis 2, onde a vítima foi alvejado a tiros em pleno via pública.

As autoridades foram informadas sobre o crime, sendo relatado que uma pessoa havia recebido disparos e necessitava de cuidados médicos.

A vítima sem identificação formal, morreu no local, antes mesmo de receber qualquer atendimento.

O autor dos disparos fugiu tomando rumo ignorado.

Com a chegada da polícia o cenário do crime foi isolado.

Um levantamento cadavérico, deverá ser autorizado e o corpo será transferido para o IML do município. Onde também deverá ser realizado os exames períciais.

Um inquérito deverá apurar a motivação e autoria do assassinato. Mas a lei do silêncio prevalece.

“A polícia sempre destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através dos telefones 190 e 197, também (73) 9861-0065 Whatsapp da Polícia Militar, sendo possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas”.