Jovem é assassinado em bairro de Prado

Publicado em 10 de fev de 2022 e atualizado às 00:07

Um jovem foi assassinado durante o período noturno desta quinta-feira (10) de fevereiro, no município de Prado.

Os moradores ouviram vários disparos de arma de fogo, posteriormente foi encontrado o corpo do jovem com marcas provenientes dos tiros, caindo numa localidade do bairro Novo Tempo.

As autoridades policiais foram informadas sobre o homicídio e guarnições deslocadas até a localidade.

O jovem identificado como Nilson Chaves de Souza (18 anos). Evidências foram coletadas no local do crime e o levantamento cadavérico foi autorizado pela polícia civil.

O corpo foi removido do cenário do crime e transferido para o IML de Itamaraju, onde passará por exames periciais antes mesmo de ser liberado aos familiares.

A polícia civil deverá instaurar um inquerido para apurar a motivação e autoria do assassinato.