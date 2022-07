Jovem é assassinado em festa, no interior de Itamaraju

Um jovem foi morto a tiros num evento festivo, durante a madrugada deste domingo (10), no interior do município de Itamaraju.

Disparos foram ouvidos por público presente no evento realizado no distrito de Pirajá, onde um jovem morador de Itamaraju foi alvejado e morto no local.

Populares notificaram as autoridades e uma guarnição destinou até a localidade, no entanto, a vítima ainda sem identificação formal, apenas conhecido como Ray e que residia na região da baixa fria em Itamaraju.

O autor dos disparos fugiu, assim que alvejou o jovem.

Um levantamento cadavérico foi autorizado, após o isolamento do cenário do homicídio.

O corpo foi transferido pelo servidor público Anderson Barbosa, para o IML de Itamaraju. Onde passará por exame periciais e aguardará por reconhecimento por parte dos familiares.

Um inquérito deverá apurar a motivação e autoria do crime.