Jovem é atropelado, morre e família acusa modelo Bruno Krupp

No último domingo (31/7), o influenciador Bruno Krupp foi acusado de atropelar e matar um adolescente de 16 anos na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. O impacto do acidente fez com que a vítima perdesse uma das pernas na hora, que parou a metros de distância dele. O adolescente foi encaminhado ao Hospital Lourenço Jorge, mas não resistiu aos ferimentos.

A coluna conversou com três amigos da mãe da vítima sobre o ocorrido e todos afirmam que Bruno está envolvido. Segundo eles, a mãe está em estado de choque por perder seu único filho. Informações recebidas por este espaço também dão conta que a mãe de Bruno Krupp esteve no hospital onde a vítima foi admitida e conversou com a genitora do adolescente, dando um terço a ela.

Além disso, um perfil do Instagram divulgou o que teria acontecido com Bruno. Segundo Marcelo Moreira, dono da conta no Instagram, logo após o acidente, o modelo não estaria conseguindo se movimentar, mexendo apenas a mão. Ele também teria sido encaminhado para o Hospital Lourenço Jorge e transferido posteriormente para um hospital particular. Ainda segundo o homem, Bruno Krupp teria saído da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na segunda-feira (1º/8) e teria feito exames para descobrir a gravidade das lesões que sofreu na coluna, na vértebra C5/6.

Em respeito à família, o nome do adolescente e de sua mãe, assim como imagens do trágico acidente, não serão divulgados. A vítima foi sepultada na tarde de segunda. O caso está sendo apurado pela 16° Delegacia de Polícia do Rio de Janeiro.

Nota da Polícia Militar

Procurada pela coluna, a Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado da Polícia Militar emitiu uma nota sobre uma ocorrência.

“Seguem informações sobre uma ocorrência na data e no local citados. Não divulgamos identificação ou qualificação dos envolvidos.

A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que, na noite de sábado (30/07), equipe do 31°BPM (Recreio dos Bandeirantes) foi acionada para verificar uma ocorrência de acidente de trânsito com vítima na Avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca. No local, os policiais foram informados que um homem foi atropelado por uma motocicleta e socorrido ao Hospital Municipal Lourenço Jorge. O condutor foi socorrido para a mesma unidade de saúde. A ocorrência foi encaminhada à 16ª DP.”

A coluna procurou pela assessoria de Bruno Krupp, que não deu retorno até o fechamento desta nota.

