Jovem é encontrado morto após abordagem policial no Rio Grande do Sul

A polícia localizou na tarde desta sexta-feira (19), em São Gabriel, no Rio Grande do Sul, o corpo de Gabriel Marques Cavalheiro, de 18 anos. O jovem estava desaparecido desde a última sexta-feira (12), depois de ter sido abordado pela Brigada Militar (BM). Gabriel estava na cidade, hospedado na casa do tio, para cumprir serviço militar obrigatório. Uma vizinha, que não o conhecia, resolveu chamar a Brigada Militar.

Segundo a Polícia Militar, Gabriel foi detido, colocado em uma viatura e deixado em uma região conhecida como Lava Pés, no interior do município. Um vídeo feito por Paula Beatriz Lima da Silva, vizinha que chamou os militares, mostra o momento da abordagem.

Desde então, a família de Gabriel não teve notícias e passou a procurar na região por bombeiros e familiares. O corpo foi localizado com ajuda de um helicóptero da Brigada Militar.

Ao chegar no local, a mãe do jovem precisou ser amparada, segundo o g1. Outros parentes também ficaram revoltados e precisaram ser contidos.

Os três policiais envolvido no desaparecimento do jovem de 18 anos foram afastados e estão sendo investigados em um inquérito policial militar. A Polícia Civil também acompanha o caso.

A advogada da família disse ao g1 que o menino tomou uma cerveja, com a autorização do tio, que só percebeu a ausência do sobrinho no dia seguinte.

Paula Beatriz, vizinha do tio de Gabriel, contou à polícia que o garoto encostou na grade de seu terreno e começou a chamar por “Paula”. Como ela não o conhecia e por conta do horário decidiu ligar para a polícia.

“Vi um movimento muito grande dos cachorros. Ele tava forçando o portão, tentando entrar. Me assustei, não reconheci o rapaz. Vi que não era da vila, não era da cidade, acionei a Brigada”, contou à RBS TV.