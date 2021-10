Jovem é morto ao lado do pai em distrito

Destaque



Publicado em 7 de out de 2021 e atualizado às 22:53

Se você procura por calçados com qualidade das maiores marcas, visite a MINAS CALÇADOS

Um novo homicídio foi registrado no município de Itamaraju, durante o período noturno desta quinta-feira (07), no interior do município.

O assassinato ocorreu numa propriedade rural no distrito de Pau D’alho, onde a vítima estava acompanhado por seu pai. Durante a rápida ação criminosa, os autores cercaram Adinaelson de Jesus Bessa (19 anos) e abriram fogo, promovendo a execução.

As autoridades receberam notificação sobre o crime de homicídio, sendo autorizado o levantamento cadavérico e remoção do corpo.

O corpo foi removido pelo servidor público Anderson Barbosa, sendo transferido para o Instituto Médico Legal (IML) do município, contudo passará por exames periciais antes mesmo da liberação aos familiares.

Um inquérito deverá apurar a autoria do crime. A vítima chegou a prestar depoimento referente a desavença que terminou em morte no último domingo (03), sendo liberado na sequência.

O tranquilo distrito está inquieto e assustado com os últimos fatos. Novos detalhes a qualquer momento.