Jovem empreendedor itamarajuense cria agência de marketing, visível em cenário nacional

Sociedade



Publicado em 27 de jul de 2021 e atualizado às 10:21

Agência já comemora cinco anos de existência, diversos trabalhos no currículo e sucesso no universo da música brasileira

Nascido em Alcobaça, cidade do interior da Bahia, o jovem João Henrique Salomão já desponta no cenário do marketing musical. Por trabalhar com diversos artistas, cantores e bandas reconhecidas – como os grupos de pagode: Katinguelê, Nosso Sentimento e Pra Valer, além de Mc Duduzinho e Matheusinho – desenvolve atividades em mais de 10 estados.

Aos 13 anos, o pequeno João começou a elaborar seus primeiros trabalhos para divulgar a carreira do pai, que é cantor no interior do Nordeste. “Com a ajuda da minha mãe, desenvolvia alguns materiais para shows e eventos que ele fazia na região. Logo, tomei gosto pela criação e decidi me dedicar a isso. No início, passei muitas horas em frente ao computador, estudando sobre design, marketing e assuntos ligados a esses temas”, afirmou Salomão.

Assim, o jovem conquistou clientes e se fez conhecido entre empresas e artistas da sua localidade. E com o objetivo de sanar algumas demandas desse mercado, João Henrique criou a Salomão Digital, em 2016 – empresa que, atualmente, conta com serviços de design, marketing, assessoria de imprensa e criação de conteúdos audiovisuais, além de parcerias com diversos blogs e perfis, que somados chegam a quase meio milhão de seguidores nas redes sociais, grande oportunidade para que artistas de pequeno e médio porte tenham maior visibilidade.

Buscando sempre mais, o adolescente curioso tornou-se um empreendedor de sucesso que conquista o Brasil, traçando estratégias de carreira para jovens artistas e conectando de maneira efetiva cantores famosos com o seu público.

Por | Ascom