Jovem esfaqueado em distrito, morre ao dar entrada no hospital

Publicado em 3 de out de 2021 e atualizado às 02:18

Um jovem identificado como Guilherme Alves morreu após dar entrada no Hospital Municipal de Itamaraju, vítima de esfaqueamento no distrito de Pau D’alho, no período noturno de sábado (02) de outubro.

O distrito pertencente ao município de Itamaraju, foi cenário de evento festivo repleto de jovens da região.

Relatos dão conta que uma desavença terminou com Guilherme Alves, ferido vítima de perfurações de arma branca “faca tipo peixeira”, mas não resistiu aos ferimentos.

O crime ocorreu no referido povoado, onde a vítima necessitava de cuidados médicos e foi encaminhado ao Hospital Municipal de Itamaraju com o auxílio de populares da localidade. Após a vítima receber os primeiros atendimentos pela equipe de plantão no hospital, no entanto, o quadro de saúde agravou e a vítima veio a óbito.

Uma Guarnição da PM esteve no HMI acompanhando o caso. Até o momento nenhum suspeito foi preso.

A Policia Civil já foi notificada e deverá proceder com o levantamento cadavérico.