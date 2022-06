Jovem morre num grave acidente em Teixeira

Akenne Beatriz Diniz Moraes (20 anos), teve morte instantânea num grave acidente ocorrido neste sábado (04), em Teixeira de Freitas.

A jovem ocupava uma motocicleta, ao tentar desviar para não atingir um veículo SUV, acabou colidindo frontalmente com uma utilitária de luxo.

O acidente ocorreu, na região do bairro Santa Rita, perímetro urbano da rodovia BA-290, entre os municípios de Teixeira de Freitas e Medeiros Neto.

O sistema de vigilância de um estabelecimento as margens da via, registou detalhes do acidente. Após o forte impacto a motocicleta incendiou.

A rodovia passa por duplicação.

As autoridades foram notificadas, o trânsito no local ficou lento.

Um levantamento cadavérico autorizado e o corpo da jovem transferido para o IML do município.