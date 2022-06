Jovem suspeito de roubo em Pernambuco é preso em rodovia da Bahia

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu na noite desta quarta-feira (22), um homem que possuía mandado de prisão em aberto por roubo praticado no estado de Pernambuco.

Uma equipe fazia fiscalização no Km 429 da BR 116, no trecho de Feira de Santana, quando abordou um ônibus de transporte interestadual de passageiro. Em consulta ao banco de dados e sistemas policiais utilizados pela PRF, foi constatado que um dos ocupantes do veículo, um homem de 21 anos, possuía em seu desfavor um mandado de prisão em aberto decorrente de processo por crime de roubo qualificado (art. 157), do Código Penal Brasileiro.

O documento foi expedido pela Vara Única da Comarca de Macaparana do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao passageiro, sendo este encaminhado à autoridade competente para a Delegacia da Central de Flagrantes da Polícia Civil de Feira de Santana (BA), para as providências cabíveis.