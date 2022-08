Jovens desempregados: número está 6 milhões acima dos níveis pré-covid

O número de jovens desempregados em todo o mundo ainda está 6 milhões acima dos níveis de antes da pandemia, segundo relatório da OIT, a Organização Internacional do Trabalho.

O documento divulgado nesta quinta-feira aponta para um saldo negativo de empregos entre os jovens de 15 a 24 anos de 4,5% em relação à antes da Covid-19, porcentagem três vezes maior que o deficit de empregos entre os adultos.

A jovem Beatriz Barreto, de 25 anos, formada em gastronomia, cita a falta de experiência como principal obstáculo.

A situação é pior para as mulheres. Enquanto 40% dos jovens do sexo masculino devem estar empregados em 2022, essa porcentagem chega a apenas 27% entre as mulheres, conforme destacou a Diretora da OIT, Martha Newton.

Apesar do desemprego entre jovens continuar acima no nível pré-covid, a OIT espera que caia de 75 para 73 milhões o número de desempregados nessa faixa etária durante 2022 em todo o mundo.

Por outro lado, a porcentagem de jovens que não trabalham, nem estudam, os NEM-NEM, subiu 1,5 ponto percentual na pandemia, chegando a 23% do total dos jovens em 2020, nível mais alto dos últimos 15 anos.

Da RN em BSB, LPL.

