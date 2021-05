JUCURUÇU | Desentendimento entre amigos termina em morte no Dia das Mães

Ronaldo Costa de Jesus (35 anos), foi morto durante a noite de domingo (09), “Dia das Mães, no distrito de São João da Boa Nova, no município de Jucuruçu.

O suspeito de assassinar Ronaldo era um amigo dele, que segundo o boletim de ocorrência, estavam conversando e resenhando quando houve um desentendimento.

Testemunhas informaram a polícia que o acusado desferiu um golpe de arma branca na região do abdômem da vítima que caiu em via pública, na rua principal. Populares ainda tentaram por socorro, mas a vítima já não apresentava sinais vitais. O acusado fugiu do local, sem deixar pistas.

A família ligou para a polícia e o levantamento cadavérico foi realizado pela Policia Civil onde o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Itamaraju (IML).

A polícia realizou rondas no local e não há informações sobre a prisão do acusado. As autoridades seguem ouvindo testemunhas e investigam a motivação do crime.