Judô: Brasil inicia Grand Slam de Antalya com duas medalhas

O Brasil começou bem a participação no Grand Slam de Antalya (Turquia), competição que faz parte do Circuito Mundial da modalidade, faturando nesta sexta-feira (1) uma medalha de prata com Willian Lima na categoria meio-leve (66kg) e um bronze com Jéssica Lima no peso leve (57kg).

Brasil garante dois pódios no 1º dia de Grand Slam #JudoAntalya 🇹🇷 Willian Lima 🥈

Jéssica Lima 🥉 (não, não são irmãos, primos, parentes 😉) #BrasilJudo #Ippon @Judo pic.twitter.com/j1yf4ZLhyy — CBJ (@JudoCBJ) April 1, 2022

A terceira brasileira a entrar em ação nos tatames foi Larissa Pimenta (52kg). Ela chegou perto do pódio, mas fechou a campanha em quinto lugar ao ser derrotada na disputada do bronze pela francesa Astride Gneto.

Antes de chegar à final, Willian Lima passou pelo italiano Mattia Miceli com vitória por ippon e pelo afegão Ahmad Ahmadi, já nas oitavas de final. Para alcançar a semifinal ele derrotou o mongol Baskhuu Yondonpenrelei, número 3 do mundo. Na sequência o adversário foi o experiente Orkhan Safarov, do Azerbaijão. A vitória verde e amarela sobre o número 8 do mundo foi por ippon. Na luta pelo ouro Willian caiu para o líder do ranking mundial, o moldavo Denis Vieru.

No próximo sábado (2), Aléxia Castilhos, Ketleyn Quadros, Maria Portela, Luana Carvalho, Daniel Cargnin, Jeferson Santos Jr e Guilherme Schimidt entram em ação representando o Brasil a partir das 3h (horário de Brasília). O evento tem transmissão ao vivo através do site da Federação Internacional de Judô.