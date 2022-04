Judô: seleção brasileira disputa Grand Slam de Antalya

A seleção brasileira de judô disputa a partir das 3h (horário de Brasília) desta sexta-feira (1) o Grand Slam de Antalya (Turquia), competição que faz parte do Circuito Mundial da modalidade. O evento terá transmissão ao vivo através do site da Federação Internacional de Judô.

O Grand Slam de Antalya, que vai até o próximo domingo (3), é a última etapa do Circuito Mundial antes do Pan-Americano e da Oceania de Judô. Além disso, a competição na Turquia definirá quem participará do Pan.

Um dos destaques do Brasil no evento é a medalhista olímpica Mayra Aguiar, que participará pela primeira vez de uma competição desde os Jogos de Tóquio, evento no qual garantiu o seu terceiro bronze olímpico.

A equipe feminina também contará com Amanda Lima (48kg), Natasha Ferreira (48kg), Maria Taba (52kg), Larissa Pimenta (52kg), Rafaela Silva (57kg), Jéssica Lima (57kg), Aléxia Castilhos (63kg), Ketleyn Quadros (63kg), Luana Carvalho (70kg), Maria Portela (70kg) e Camila Yamakawa (+78kg).

Já no masculino o Brasil contará com Ryan Conceição (60kg), Willian Lima (66kg), Eric Takabatake (66kg), Daniel Cargnin (73kg), Jeferson Santos Jr (73kg), Guilherme Schimidt (81kg), Rafael Macedo (90kg), Marcelo Gomes (90kg), Rafael Buzacarini (100kg), William Souza (100kg), João Cesarino (+100kg) e Juscelino Nascimento (+100kg).