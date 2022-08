Juju Salimeni revela se sente saudades do Pânico na TV: “Outra fase”

Juju Salimeni soltou o verbo e revelou se sente saudades do programa Pânico na TV. Nesta sexta-feira (26), durante uma entrevista para o Chupim da Metropolitana FM, a musa fitness contou que gostava muito de fazer parte do programa de humor.

A loira ficou conhecida como panicat no Pânico. Na programação, ela e outras panicats participavam de desafios e provas impressionantes. “Quanto tempo você ficou no Pânico?”, questionou o apresentador Marcelo Barbur. “Eu fiquei uns 5 anos mais ou menos”, respondeu Juju.

“Eu não cheguei a ir para a Band TV, eu saí antes. São fases muito diferentes, né? Era uma fase em que diversos tipos de brincadeiras eram OK, dava para fazer. O mundo mudou demais daquela época para agora. Então, não cabe, não tem como, aquele programa não cabe nos dias de hoje. Eu acho que se tivesse uma reformulação e eles me convidassem, com certeza eu acho que voltaria sim, porque era bem legal. A gente se divertia muito”, disse Salimeni. Confira o vídeo:

Juju Salimeni dá conselho sobre chifres e surpreende web Juju Salimeni impressionou seus seguidores do Instagram ao dar um conselho inusitado sobre chifres. Na caixinha de perguntas, ela foi questionada sobre traições e aproveitou para desabafar com os internautas.

“Como se aceitar feia, obesa, corna e solteira há 6 anos?”, escreveu uma internauta. “Qual o problema de ser solteira, amiga? Pensa no lado bom, corna você não é. Quarto e último: a cornitude faz parte da vida! Quem não é, já foi ou ainda vai ser e a maioria nem sabe & Brincadeiras a parte, você pode mudar! Nem vou te falar sobre ‘força de vontade’ porque isso é besteira! Você vai precisar apenas de DISCIPLINA, ou seja, fazer o que tem que ser feito, mesmo sem a tal ‘forca de vontade”, disse Juju.

