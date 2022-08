Julho tem saldo positivo na geração de empregos com carteira assinada

O mês de julho teve saldo positivo na geração de empregos com carteira assinada, em todos os estados. Ao todo, foram 218.902 vagas criadas.

Esse número representa um aumento superior a 0,5%, em relação ao mês anterior.

Julho trouxe também um recorde. A quantidade total de empregos ativos com carteira assinada passou de 42,239 milhões.

Os dados são do Novo Caged – o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – divulgado nesta segunda-feira pelo Ministério do Trabalho e Previdência.

O ministro da pasta, José Carlos de Oliveira, destacou que o número de empregos criados no acumulado do ano, de quase um milhão 561 mil, supera as expectativas para 2022.

Entre os estados, São Paulo foi o que mais empregou – 67 mil trabalhadores, seguido dos estados de Minas Gerais e Paraná.

Ainda segundo o novo Caged, o salário médio de admissão em julho, em todo território nacional, foi de R$ 1.926. Comparado ao mês anterior, houve acréscimo real de R$ 15,31.

O saldo positivo foi registrado nos cinco grandes grupos de atividades econômicas, e as que mais registraram admissões foram serviços, indústria e comércio.

Em relação aos desligamentos, em julho de 2022 foram registrados quase 18 mil acordos entre empregador e empregado.

Economia Ao todo, foram 218.902 vagas criadas Brasília Bianca Paiva/ Renata Batista Leandro Martins – Repórter da Rádio Nacional emprego carteira assinada Caged 114:00