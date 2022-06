Julia Garner deverá viver Madonna em cinebiografia da cantora

A atriz Julia Garner, de Ozark, deverá viver a Rainha do Pop Madonna em cinebiografia. Segundo a Variety, a Universal enviou uma proposta à equipe de Garner, que está analisando a situação. A publicação diz que Garner superou nomes como os das atrizes Florence Pugh, Emma Laird e Sky Ferreira. O processo de audição para o papel durou meses, com dezenas de atrizes participando. Entretanto, a escalação de Garner ainda não está confirmada. Além de ser a homenageada pelo filme, Madonna está atuando como co-roteirista da obra, ao lado de Erin Cressida Wilson, e diretora da cinebiografia. Em entrevista ao The Tonight Show, com Jimmy Fallon, a cantora comentou porque está atuando na produção. “A razão pela qual estou fazendo isso é que um monte de gente tentou escrever filmes sobre mim, mas eles são sempre homens”, afirmou. A produção não tem título e nem data de lançamento.