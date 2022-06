Julia Garner será Madonna no filme biográfico da diva pop

A cinebiografia de Madonna pode já ter encontrado sua protagonista. A atriz Julia Garner, das séries Ozark e Inventando Anna, já teria recebido da Universal uma proposta para estrelar o longa, vencendo nomes como Florence Pugh, Emma Laird e Sky Ferreira. Segundo a Variety, a equipe de Garner já analisa a proposta do estúdio e deve responder em breve.

O processo de testes para o filme foi longo e complicado. Ao longo dos meses, dezenas de atrizes se candidataram ao papel, que exigirá, além de boa atuação, aptidão musical de sua protagonista, que precisará emular o talento da Rainha do Pop. Segundo a publicação, Garner disputou o papel com Florence Pugh, Sky Ferreira, Alexa Demie, Bebe Rexha e Odessa Young.

Além de objeto-central do filme, Madonna é co-roteirista (ao lado de Erin Cressida Wilson) e diretora da cinebiografia. Ao The Tonight Show, com Jimmy Fallon, a cantora explicou que a razão pela qual está fazendo isso “é que um monte de gente tentou escrever filmes sobre mim, mas eles são sempre homens”. Ainda sem título oficial, a produção também não tem data de lançamento.