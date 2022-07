Juliana Bonde chama idoso para o palco e deixa público chocado ao ‘sentar’ dançando no homem

” src=”https://youtube.com/embed/M2XWXCcm7IU” title=”YouTube video player” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen sandbox=”allow-scripts allow-same-origin”>



Shows calientes! Juliana Caetano, vocalista do Bonde do Forró e influenciadora digital, levou os fãs à loucura na tarde desta terça-feira (26) ao chamar um senhor para o palco e simplesmente começar a dançar em seu colo. Sim, é isso mesmo o que você leu.

+ Após fazer o que não devia com chifre de brinquedo, Juliana Bonde é filmada nos bastidores

“Oi, amor”, escreveu na legenda da publicação. Já no vídeo em questão, Juliana Caetano chama um senhor de idade ao palco, o coloca em uma cadeira e começa a fazer uma coreografia simplesmente impressionante. Claro, o rapaz ficou bem contente com tudo o que rolou.

“Juro, esse senhor deve ser o mais feliz do mundo neste momento”, brincou um no campo de comentários do Twitter, local em que o vídeo viralizou. “Meu sonho ter a Juliana Caetano fazendo isso em mim”, apontou outro.

Juliana Bonde se emociona ao ver rosto estampado em ônibus: “Eu não consigo falar”

Fazendo cada vez mais sucesso nas redes sociais, Juliana Caetano, do Bonde do Forró, se emocionou e chorou ao conhecer o primeiro ônibus da banda com o seu rosto estampado.

“Obrigada Meu Deus Sem palavras para descrever esse momento ….Já tive e tenho que escutar muita coisa ruim para chegar a essa conquista hoje”, disse Juliana Caetano.

“Para muitos isso pode não ser nada , mas para mim que veio de origem muito humilde é muito mais do que eu poderia chegar obrigada as pessoas que acreditaram em mim e aqueles que atiram pedras ,também agradeço pq através disso. criei forças para seguir… GRATIDÃO”, finalizou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Juliana Bonde (@julianabonde)

