Juliana Paes chora ao ver reação do público com suas cenas em ‘Pantanal’

A novela “Pantanal” estreou esta semana com bons índices de audiência e o segundo capítulo da trama virou assunto nas redes sociais por causa da atuação de Juliana Paes. No remake da trama de Benedito Ruy Barbosa, a atriz interpreta Maria Marruá, que perde os três filhos na luta por disputa de terras. No capítulo de terça-feira, 29, a personagem tenta impedir Chico (Túlio Starling), seu terceiro filho, de comprar essa briga, mas ele não atende ao apelo da mãe e acaba morto após levar um tiro. As cenas em que Juliana expressa a dor de uma mãe que está enterrando seu terceiro filho foram carregadas de emoção. A atriz foi muito elogiada nas redes sociais e após a novela terminar postou stories chorando de emoção: “Sabe qual a sensação de hoje? Gratidão, porque quando a gente faz essas cenas o sentimento é de verdade, então toda essa recepção, todo esse carinho, essas mensagens, vocês não fazem ideia de como é bom, como paga tudo. Isso não tem preço! Obrigada”. Veja a reação do público nas redes sociais:

Que cena extraordinária da Juliana Paes. Que entrega e que intensidade! Que dor. #Pantanal pic.twitter.com/8tAS4vKNcy — Sérgio Santos (@ZAMENZA) March 30, 2022

Toda dor e o desespero de uma mãe que enterrou três filhos assassinados exposta com brilhantismo por Juliana Paes. A Maria Marruá tinha que ser dela. #Pantanal pic.twitter.com/wF9i1AR4iP — Sérgio Santos (@ZAMENZA) March 30, 2022

“CHICOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO” Juliana Paes, eu te amo. #Pantanal pic.twitter.com/j0xWaFp9SI — Sérgio Santos (@ZAMENZA) March 30, 2022

“FILHO! FILHO! O QUE VOCE FEZ COM MEU FILHO, GIL?????” Deve ser horrivel odiar a Juliana Paes e nao poder falar que é péssima atriz, né? #Pantanal pic.twitter.com/srN8UPFB4k — Sérgio Santos (@ZAMENZA) March 30, 2022

Olhei, chorei, olhei de novo e gritei: ATRIZ! Juliana Paes mostrando o poder de quem sabe . #Pantanal pic.twitter.com/a0B8gS5EHa — Anne (@autora_anne) March 30, 2022

Maria Marruá é minha personagem preferida de #Pantanal, a original. Cássia Kis entregou tudo ali. E Juliana Paes tá fazendo o mesmo. Olha, ainda tem muita cena boa pra ela… — Duh Secco (@DuhSecco) March 30, 2022