Juliana Paes se explica após ex-funcionária alegar que foi demitida por estar doente

A atriz Juliana Paes negou que demitiu Adriana das Graças, que trabalhou como cozinheira na casa da artista por mais de uma década, por ela estar enfrentando um problema psicológico. O assunto ganhou repercussão após o filho de Adriana, Alberto João, postar um vídeo da sua mãe no Twitter no qual ela diz: “Você se dedica 11 anos a uma família, você vê os filhos nascerem e quando você entra em depressão, tenta suicídio, se interna duas vezes em hospital psiquiátrico e tem que ir para o CAPS [Centro de Atenção Psicossocial] conseguir remédio gratuito, ninguém te ajuda. Obrigado, Juliana”. Na legenda da publicação, Alberto João acrescentou: “[Minha mãe] se dedicou por 11 anos na casa da Juliana Paes, deu seu máximo. Mas quando precisou se internar em um hospital psiquiátrico, por causa de depressão, foi demitida. O INSS deu 6 meses para ela se cuidar, mas os mesmos não quiseram nem saber e demitiram ela”.

Em nota enviada à Jovem Pan, a assessoria de imprensa de Juliana informou que o desligamento da funcionária aconteceu neste mês de julho, mas “as questões de cunho pessoal que Adriana passou no período” não motivaram sua demissão. “Juliana manteve Adriana trabalhando durante anos em tratamento da doença e indo além de suas obrigações como empregadora com ajuda médica e também financeira”, enfatizou a equipe da atriz. Mesmo após a demissão, Juliana se comprometeu a continuar pagando o plano de saúde da ex-funcionária e o de sua filha, Allana. A artista também comprou uma casa para Adriana viver com a família, afirmou a assessoria. “A dispensa se deu por outros motivos e foi feita dentro da lei, garantindo todos os direitos à ex-colaboradora”, concluiu a equipe da atriz que interpretou Maria Marruá no atual remake de “Pantanal”. A Jovem Pan entrou em contato com o filho de Adriana, mas não obteve retorno.

