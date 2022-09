Juliana Paiva deixa a Globo após 13 anos de emissora: ‘Vou expandir minha arte’

A atriz Juliana Paiva anunciou nesta segunda-feira, 19, que não renovou seu contrato fixo com a Globo após 13 anos de emissora. “Decidimos nesse momento não renovar o contrato de exclusividade e partir para contratos por obra! Ok, Ju, mas o que isso quer dizer? Quer dizer que a nossa relação continua e que até já existem possíveis projetos futuros na casa, mas que agora vou poder expandir a minha arte para outros lugares também, por não ser mais exclusiva da emissora”, escreveu a artista nas redes sociais. “Tenho muita gratidão pelas oportunidades e enorme carinho por essa parceria linda… tantos personagens vividos com total entrega e amor! A vontade de seguir contando novas histórias juntos existe e é completamente mútua! Que seja doce! Estou motivada e animada com as novas possibilidades desse meu novo momento de carreira! A arte é imensa.” Em mais de uma década de emissora, Juliana esteve no elenco de diversas grandes produções como “Ti Ti Ti”, “Totalmente Demais” e “A Força do Querer”. Um dos grandes destaques da sua carreira na Globo foi a personagem Fatinha, de “Malhação”. Na extinta trama teen, ela fazia par romântico com o ator Rodrigo Simas. Como protagonista, ela estrelou três novelas: “Além do Horizonte”, “O Tempo Não Para” e, recentemente, “Salve-se Quem Puder”.

