Juliano Cazarré entrega cena de vingança de Tenório

Juliano Cazzaré foi a visita do ‘Mais Você’ desta segunda-feira (25). O ator conversou sobre seu personagem Alcides, em ‘Pantanal’, e seus colegas de elenco. O ator também falou sobre sua fé com Ana Maria Braga. Ele recebeu um lindo presente dado pela apresentadora, uma representação de São José e o menino Jesus.

+ Pantanal: Tenório bate no rosto da própria filha, Guta

Durante a conversa no café da manhã, Juliano recebeu um recado de Isabel Teixeira, a Maria Bruaca. A atriz relembrou seu primeiro momento com o ator. “A gente fez uma cena linda no barco, só nós dois. (…) Até agora eu só tenho confirmado minha primeira sensação com você. Que venham muitas cenas e que a gente trabalhe muito juntos”. Juliano também falou com carinho sobre sua companheira de novela: “Bel não some não. Falei isso pra ela, é para a vida. Vamos fazer outra coisa, caçar um projeto.”

Logo em seguida, Ana Maria Braga perguntou como Tenório vai se vingar de Alcides. “A gente gravou o que queria essa cena vista do lado de fora da casa. Vão ter algumas modificações em relação à cena original. Acho que mantém o mesmo peso do que aconteceu com Alcides, ele sai muito devastado do que ele vai passar, mas acho que vai ser menos gráfica, menos sangue do que na outra. Fica mais misterioso o que aconteceu”, adiantou. Os últimos capítulos de ‘Pantanal’ vêm sendo muito complicados para Alcides, já que Tenório agora sabe que Maria Bruaca o traí com o peão.

Qual é o fim de Tenório na versão original?

O final de Tenório (Murilo Benício) está chegando nos próximos capítulos de ‘Pantanal’. Depois de descobrir que Bruaca o traiu com Alcides, o fazendo está sedento por vingança. Ele vai tentar levar sua segunda família para o Pantanal. O que ele não espera é que Roberto (Cauê Campos) está investigando o passado do pai. O filho mais novo irá compartilhar a informação com Renato (Gabriel Santana), e o fazendeiro vai ouvir tudo atrás na parede.

Mas, afinal, como é o final de Tenório? Depois de levar toda a família para o Pantanal, o fazendo vai arranjar mais confusão com Alcides e Bruaca. Só que agora temos Zaquieu (Silvero Pereira), que está mais próximo ao peão e fará toda a diferença na cena que marca a despedida de Tenório na novela. Na primeira versão, Tenório é emboscado por Alcides e Zaquieu. O fazendeiro chega a atirar contra este último, enquanto Alcides plantará uma lança no estômago dele. O corpo de Tenório é jogado às piranhas e Zaquieu sobrevive ao tiro.

Veja o que está rolando na TV:

+ Poliana Moça: Romeu tenta enganar Roger, Violeta e Waldisney

+ Pantanal: Mariana flagra Irma e Trindade durante sexo

+ Pantanal: José Lucas pede perdão a Juma

BOMBOU: JULIETTE revela QUE FOI BARRADA de IGREJA em BARCELONA









” src=”https://youtube.com/embed/mKao_1175mQ” title=”YouTube video player” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen sandbox=”allow-scripts allow-same-origin”>