Juliette brinca com suposta participação em Pantanal: “Vou aparecer”

Quem é fã de Juliette já estava pulando de alegria. A campeã do BBB21 anunciou, nessa terça-feira (23/8), que participaria do último capítulo de Pantanal, que será exibido no dia 7 de outubro. Quem contou a novidade foi a própria cantora durante a participação no podcast Quem Pode, Pod, apresentado por Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme.

“No último episódio de Pantanal, eu vou aparecer lá cantando Cavalo Preto”, declarou a cantora, que deu a entender que iria fazer a alegria de José Lêoncio (Marcos Palmeira), Juma (Alanis Guillen), Jove (Jesuíta Barbosa) e todos os personagens do remake assinado por Bruno Luperi.

Porém, tudo não passou de uma brincadeira. O último capítulo da trama não terá a participação da campeã do Big Brother. Ela fez questão de desmentir e afirmou que fez uma brincadeira. Atualmente, a famosa está na trilha da novela das 18h, Mar do Sertão, com a faixa Deus me Proteja, de Chico César.

Leia a matéria completa no TV Foco, parceiro do Metrópoles.

