Juliette é confirmada em importante festival musical e fãs vão à loucura

UAU! Juliette vai se apresentar no Rock in Rio neste domingo (11). A cantora fará sua estreia no festival musical e vai se apresentar em um espaço promocional.

+ Juliette revela doença e internação de urgência em hospital: ‘Dor muito forte’

Ainda não há um horário definido para a apresentação da ex-BBB. Nesse local, os shows acontecem entre 15h e 00h10, durante o intervalo das atrações do Palco Mundo e Palco Sunset.

Juliette já está ensaiando e preparando todos os detalhes para seu grande momento no festival.

A cantora deverá fazer uma performance parecida com sua primeira apresentação da turnê “Caminho”.

Nesse SUPER show, a ex-BBB canta hits do seu EP de estreia, além de regravar outras versões de grandes sucessos de cantores nacionais. Confira mais detalhes aqui!

Juliette e Demi Lovato ficam amigas nos bastidores do Rock in Rio Juliette marcou presença no segundo dia do Rock in Rio, que aconteceu no último domingo (4), para prestigiar seus artistas favoritos.

Nos bastidores do Palco Mundo, a ex-BBB conseguiu conversar, mesmo que pouco, com Demi Lovato: “Eu tô nervosa, acabei de conhecer a Demi. Vocês não têm noção não. Não consegui falar nada. Sorrindo, ela falou: “nossos fãs falam muito de você”. Confira mais detalhes aqui!

