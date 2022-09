Juliette Freire dirige carro de luxo que supera valor do prêmio do Big Brother Brasil

Juliette Freire surpreendeu todos na tarde da última quinta-feira (15) ao mostrar o seu novo carro. Em stories, a ex-BBB mostrou todos os detalhes de sua Ranger Rover, um dos lançamentos mais luxuosos da Land Rover.

A atriz estava acompanhada por Camila Diniz, que gravou a amiga dirigindo a nova aquisição. “Como é dirigir um carro sem prego na marcha e nem retrovisor caindo? Um monte de botão que eu tenho certeza que tu não entende metade para o que serve”, brincou. “Eu não sei nem mexer direito”, rebateu.

Alô Luciano Huck !! Camila contando que escreveu pro quadro “lata velha” para que o carro velho de Juliette fosse reformado pic.twitter.com/f4dVa29yoh

— Portal Juliette a Bonitta (@portalabonitta) September 15, 2022

Em seguida, a amiga da artista relembrou quando inscreveu o antigo carro da artista no quadro “Lata Velha“, do extinto Caldeirão do Huck. “Na época, eu mandei um vídeo para o Luciano Huck do carro, da situação crítica, e agora reformou. O bicho caprichou”, brincou.

Qual o carro de Juliette? Apesar de ter ganhado um zero quilômetro no Big Brother Brasil 21, Juliette Freire comprou o melhor carro da linha Evoque, da marca Land Rover. Podendo chegar em R$ 1.6 milhão, o carro conta tela touchscreen de 13 polegadas com “vidro flutuante” no painel multimídia. Além disso, o carro é equipado com connect car compatível para IOS e Android.

O carro também é um híbrido, ou seja, o motor é movido a gasolina e eletricidade, podendo ser carregado em qualquer lugar. Os vidros da nova Ranger Rover também são laminados para que o motorista não seja incomodado com o barulho externo.

