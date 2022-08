Juliette grava hit do BBB21 escolhido para a trilha de Mar do Sertão

A carreira como cantora de Juliette Freire se consolida cada vez mais. A próxima conquista da campeã do BBB21 é ter a regravação de um hit viralizado por ela no reality global escolhido para a trilha sonora de Mar do Sertão, novela das seis que estreia nesta segunda-feira (22/8). A notícia foi dada pela própria artista no programa Altas Horas, exibido no último sábado (20/8).

Em canção a ser entoada pela paraibana é Deus Me Proteja, clássico de Chico César e Dominguinhos, gravado originalmente em 2008. “Tenho pé no chão, consciência e sei do meu lugar. Mas vocês ainda vão ouvir falar muito sobre mim”, disse Juliette.

Durante sua participação no programa Altas Horas, Juliette falou que “Deus Me Proteja” estará em sua voz na novela “Mar do Sertão”. #JulietteNoAltasHoras pic.twitter.com/0HjRJ65LuR

Veja Juliette cantando Deus Me Proteja no Altas Horas

Juliette cantando “Deus Me Proteja” no #AltasHoras. #JulietteNoAltasHoras pic.twitter.com/ytMgziJhfI

