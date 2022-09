Juliette pode ter estreia como atriz na novela “Mar do Sertão” da TV Globo

Allan Fiterman, diretor artístico de “Mar do Sertão“, revelou a possibilidade de uma participação de Juliette Freire na novela, que teve estreia em agosto. Fiterman explicou ser um pedido frequente da cantora, que ainda não recebeu convite.

“Colocar a Juliette também é trazer representatividade. É uma vontade minha que está em conjunção com a vontade da empresa. A prioridade hoje é ter artistas nordestinos para contar a história”, contou à coluna de Patrícia Kogut.

Juliette ainda não recebeu um convite oficial para a novela (Foto: Reprodução/Instagram)

O diretor também contou sobre uma próxima ida ao nordeste para gravar algumas cenas importantes da trama. Até o momento, a equipe gravou algumas cenas no Vale do Catimbau, em Pernambuco, outras em Alagoas.

“Temos que entender a data limite para viajar e entender o tempo de produção. Além disso, o Mario tem que avaliar se vale a pena fazer o desfecho lá. Se achar que não, podemos viajar sem as cenas finais e gravá-las no Rio mesmo”, afirmou.

Mar do Sertão: próxima novela das 18h da Globo “Mar do Sertão” substitui “Além da Ilusão“, estrelada por Larissa Manoela e Rafa Vitti, no horário das 18h na TV globo. Escrita por Mário Texeira, a trama falará sobre as disputas de poder no Nordeste, com foco nos coronéis da região, sem conta a história principal e os famosos romances entre os personagens.

“Escolhemos ambientar a história em uma cidade fictícia para mostrar o sertão que existe, mas com liberdade para também apresentá-lo de forma metafórica, fabular”, contou Teixeira ao Gshow. Renato Goés, Sergio Guizé, Giovana Cordeiro e Débora Bloch são alguns dos atores escalados para a novela.

