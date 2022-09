Juliette rebate crítica de Luisa Mell: “Nem tudo na minha vida é uma bandeira”

Fim de treta! Neste domingo(4), a ex-BBB, Juliette Freire, fez uma live em seu Instagram para se pronunciar sobre as críticas que recebeu da ativista, Luisa Mell.

+Após boatos de uma suposta treta com Larissa Manoela, Jade Picon se pronuncia

Em um longo desabafo, a cantora afirmou estar ciente da polêmica e tem respeito muito grande pela causa animal. “Dizer que eu não vi a questão da polêmica com os cachorrinhos. Eu queria dizer que a melhor opção sempre é adotar, sim. Eu já adotei várias vezes, já tive vários cachorros de rua. Enfim, respeito demais a causa. Eu não quero que isso descredibilize algo tão bonito”, começou.

Como influenciadora de um grande público, a ex-BBB se desculpou. “Peço desculpas se eu influenciei com meu comportamento. Mas esse caso específico teve toda uma história, eu realmente me apaixonei. Tem um ano e meio que eu estava tomando coragem para pegar o cachorrinho”, continuou.

“Nem tudo na minha vida é uma bandeira, eu realmente me apaixonei e eu estava com vergonha, eu estava triste porque eu estava com vergonha, como se eu tivesse feito alguma coisa errada. E infelizmente eu não tenho como fazer tudo perfeito. E não é feio eu me apaixonar por um cachorro”, finalizou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GOSSIP DO DIA (@gossipdodia)

Entenda a treta A ativista da causa animal, Luisa Mell, usou suas redes sociais para criticar a ex-BBB que ganhou dois cachorros de raça e exibiu para os seus seguidores no Instagram, com uma brincadeira com a sua mãe ao afirma que ela seria avó.

“Juliette sempre tão consciente, poderia dar exemplo na causa animal também, nem me venham com papo que ganhou porque cachorro não se ganha também. Se for assim, estou dando para ela também três vira-latinhas lindos”, comentou Luisa em um post no Instagram do colunista, Hugo Gloss.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Metropolitana FM (@metropolitanafm)

Fique por dentro de tudo que está rolando no mundo dos famosos

+ Verde e amarelo! Anitta usa fio-dental com bandeira do Brasil e tira foto do bumbum molhado

+ Gabi Martins puxa a lingerie, dá zoom na marquinha íntima e provoca em vídeo: “Vermelhinho”

+ Rafa Kalimann renova bronzeado íntimo usando biquíni cavadíssimo na virilha: “Sem edições”