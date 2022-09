Juliette rebate críticas por não adotar cachorro e afirma que não quer ‘descredibilizar algo tão bonito’

Juliette realizou uma live neste domingo, 4, para rebater as críticas que recebeu no sábado após compartilhar um vídeo em que ela mostrava os novos integrantes da família, dois cachorros de raça. Após o anúncio, a ativista Luisa Mell e alguns internautas começaram a atacá-la, dizendo que sua atitude incentivaria outras pessoas a fazerem o mesmo e deixarem de lado centenas de cachorros sem raça definida que estão pelas ruas ou em abrigos. Na live ela se desculpou pela sua decisão. “Peço desculpas se eu influenciei com meu comportamento”, mas ressaltou que a adoção é sempre a melhor escolha e que ela já adotou outras vezes, mas que, neste caos específico “teve toda uma história” e ela realmente se apaixonou. “Tem um ano e meio que eu estava tomando coragem para pegar o cachorrinho”, disse, acrescentando que “infelizmente eu não tenho como fazer tudo perfeito. E não é feio eu me apaixonar por um cachorro, seja ele de raça… isso não impede que futuramente eu adote, não me impediu de fazer várias coisas em prol disso”. A artista também explicou que a razão de ter optado por essa raça foi porque quando saiu do BBB21 e estava emocionalmente fragilizada, ela se deparou com um cachorro similar ao seu que a deixou feliz e emocionada. “Eu não quero que isso descredibilize algo tão bonito”, declarou se referindo ao ato de adotar.

