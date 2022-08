“A boca de caçapa ta on e eu sei que vocês amam! Kkkk… Vem comigo que te mostro o que rolou nos bastidores do #QuemPodePod das gatas @gioewbank e @fepaesleme”. Essa foi a legenda bem alto astral que a cantora, Juliette, escreveu na publicação de um vídeo, super divertido, que publicou no Instagram, no início da noite de hoje.

No vídeo publicado no reels, a ex-BBB, Juliette, conta de forma engraçada sobre sua participação no podcast, “Quem Pode Pod”, comandado pelas apresentadoras, Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, que aconteceu hoje às 19h, pelo canal do YouTube. Ela mostra momentos da preparação, sua produção super linda e cita que deu trabalho para a sua assessoria.

A produção das artistas, foi de tirar o fôlego. Juliette, usou uma calça jeans azul e um “Top Waves Neon”, com designer super moderno, na cor verde limão, todo de paetê, produzido com uma estrutura de corset e armação interna, que formam ondas. No site da marca, Mayara Bozzato, a peça é vendida por R$1,090 mil, nas cores: verde-limão, preta e lilas, que está esgotada. Já Giovanna Ewbank, usou um vestido de alcinha, super elegante, até o joelho, colado ao corpo, na cor rosé e Fernanda Paes Leme, vestiu um dress de tecido estampado, com mangas longas, drapeado na frente e com babados na barra. A cantora comentou no vídeo: “A gente bem Spice Girls! (risos). Ai meu Deus! Eu fui de cacto e elas de florzinha do cacto!.

Juliette resume looks: eu de cacto e Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, de flores do cacto. (Fotos/Reprodução)

Look transparente de Juliette, causou no último fim de semana Para curtir o “Festival Garota Vip”, que aconteceu no último sábado (20), no Rio de janeiro, Juliette, elegeu um look black, que deu o que falar. Ela combinou uma calça de cetim e um corpete de alcinha, todo transparente e com correntes de strass. A cantora virou notícia, em todos os sites de fofocas e moda, só se falava da transparência da peça usada por ela.

O que não faltou também, foram elogios para a morena que conquistou o Brasil com sua simpatia e beleza. Na legenda das fotos publicadas no Instagram, ela escreveu: “Quem é essa xovem na balada?!, levando os fãs à loucura, eles e várias celebridades, amigas de Juliette, deixaram nos comentários milhares de elogios: “Eu amo e não é poucoooo”, “nossa, que fotão ”, “Este sorriso é encantador! Todo mundo quer ficar perto de vc . ”, “caraca que linda”, “Gata”, “Como é lindaaaa!! Eu amo!”.

