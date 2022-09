Juliette usa vestido “Cut Out”, rendado, com brilho e transparência em pocket show

A cantora paraibana, Juliette, se apresentou em um pocket show, na última terça-feira (31), no PHD Rooftop, no Complexo do Aché Cultural, em São Paulo.

Juliette, cantou para famosos que fazem parte da marca que realizou o evento, várias amigas, ex-BBBs, prestigiaram a artista de pertinho.

Ela subiu no palco com um vestido longo “Cut Out”, todo de renda, com gola alta, leves brilhos em sua extensão e transparência nas laterais. Nos pés, Juliette, usou a sandália Flatform Liz, da sua marca parceira, a Anacapri.

Juliette, canta para famosos em lançamento de coleção de marca parceira O pocket show, realizado por, Juliette, foi para comemorar o lançamento da coleção Verão’2023, da linha de flatforms da Anacapri, marca da Arezzo&Co, que tem a cantora como embaixadora oficial.

A ex-BBBs, Eslovênia Marque e Gizelly Bicalho, entre outros famosos, marcaram presença. “Amei a ideia de aliar conforto ao estilo! As cores alegres que a Anacapri traz, combinam muito com essa parceria com a Juliette! Já estou apaixonada pelas novas flatforms e com certeza estarão presentes nos meus looks, acho as flats um coringa bem versátil que cabe em todos os estilos e para inúmeras ocasiões!”, comentou Eslovênia.

Juliette, usa dress rendado em pocket show. (Foto/Reprodução/Instagram)

