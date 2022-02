Júlio Campos abre a temporada com Top-10 em Interlagos

Automobilismo



Publicado em 14 de fev de 2022 e atualizado às 02:48

A temporada de 2022 começou dentro da expectativa para Júlio Campos. Focado desde o fim do último ano em fazer um campeonato competitivo desde o começo, o piloto Lubrax | Podium Stock Car Team fechou a primeira prova da Corrida de Duplas, realizada neste domingo (13) no autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP), na sétima colocação. O resultado, combinado com o nono lugar do companheiro Marçal Müller na bateria entre os convidados, faz com que o Chevrolet Cruze #4 deixe a capital paulistana na nona posição do campeonato.

“Falava desde meados do ano passado, quando começamos a ter bons resultados, que queríamos levar esse carro para disputar a ponta”, frisou Campos. “Numa categoria tão competitiva quanto a Stock Car, é importante marcar muitos pontos e ser competitivo desde o primeiro treino da primeira etapa e foi isso que fizemos. Um começo encorajador para brigarmos por vitórias e, quem sabe, pelo título do campeonato”, destacou.

O paranaense aproveitou para elogiar a performance de Müller, que já foi campeão da Porsche Cup Brasil em duas oportunidades e nunca havia andado em um carro da Stock Car. “Não havia como mudar muita coisa no carro do final da primeira prova para a segunda. Havia avisado ele que seria um pouco difícil, mas ele esteve bem”, frisou Campos, que acentuou a importância dos pontos obtidos pelo companheiro gaúcho para a campanha da equipe. “O Marçal conquistou alguns pontos importantes para o campeonato e agora vamos para a próxima”, encerrou.

A Stock Car volta às pistas para a segunda etapa da temporada no dia 20 de março. O palco da próxima prova é o autódromo de Goiânia (GO).

MS2 Comunicação