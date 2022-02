Júlio Campos inicia temporada na terceira fila do grid na Corrida de Duplas

Automobilismo



Publicado em 12 de fev de 2022 e atualizado às 19:56

Confiante em estar nos primeiros lugares desde o fim do último ano, Júlio Campos vai começar a temporada 2022 mais próximo de seu objetivo. O piloto Lubrax | Podium Stock Car Team vai largar na terceira fila do grid na Corrida de Duplas, prova de abertura da Stock Car que acontece neste fim de semana no autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP). Na sessão de classificação, disputada neste sábado (12), Campos e seu parceiro Marçal Müller conquistaram o sexto melhor tempo para a tradicional prova.

Satisfeito com o desempenho de seu Chevrolet Cruze #4, Campos analisou que o bom resultado veio mesmo com o pouco tempo disponível para treinos. “Treinamos pouco, tínhamos poucos pneus novos e acabamos pagando o preço por isso”, analisou. Diante das circunstâncias, o sexto lugar no grid foi bastante comemorado pelo paranaense. “O importante é largar no pelotão da frente. É o que importa, pensando em um bom resultado na corrida deste domingo”, analisou.

Já Müller comemorou a oportunidade de acelerar pela primeira vez um carro da principal categoria do país. “Tenho poucos anos de automobilismo, desde que migrei das duas para as quatro rodas. Fui muito bem recebido pela equipe e estou dando o meu melhor neste fim de semana, mesmo quase sem ter tempo para treinar e me adaptar ao carro. Espero ter uma performance à altura do que a equipe exige e merece para que o time comece o ano em alta”, frisou o gaúcho.

A Corrida de Duplas da Stock Car acontece neste domingo (13), com duas baterias, dentro do formato tradicional de disputa da categoria adotado nos últimos anos. A prova tem início às 13h50, com transmissão ao vivo em TV aberta pela Band e no canal por assinatura SporTV3.

MS2 Comunicação