Julio Santos é nomeado como novo titular da Seinfra

A secretaria de Infraestrutura de Salvador (Seinfra) já tem novo comandante. Após a saída do vereador Luiz Carlos (Republicanos) da pasta, para focar na sua provável candidatura como deputado federal na eleição deste ano, o prefeito Bruno Reis nomeou o também vereador Julio Santos (Republicanos) como novo titular.De acordo com o prefeito, a nomeação de Julio foi um pedido pessoal de Luiz Carlos, que buscava a manutenção do Republicanos, partido ligado à Igreja Universal do Reino de Deus (Iurd), no comando da secretaria.Agora, o Republicanos tenta articular para que o presidente da sigla, o deputado federal Márcio Marinho, saia como vice do ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União Brasil), na campanha para o governo do estado.