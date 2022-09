Juntos a dias, participantes de “A Fazenda 14” revelam brigas, alianças e beijo no confinamento

A estreia de “A Fazenda 14” acontece hoje, terça-feira (13), mas nos bastidores, o jogo já começou. Os participantes do reality estão confinados desde domingo (11) na sede em Itapecerica da Serra, convivendo com os outros competidores pelo prêmio de R$1,5 milhão. Durante o programa de pré-estreia, os peões já mostraram que estão se enturmando e alguns até afirmaram que já tem inimizades na casa.

+ Torcida de ex-enteado? Tiago Ramos fala sobre sua relação com Neymar

Shayan, que fez parte da primeira edição de “Casamento as Cegas“, da Netflix, já deixou claro deixou claro sua opinião sobre Deolane Bezerra e afirmou que a advogada está manipulando o jogo. Enquanto Pétala Barreiros afirmou que o peão é o mais fraco no jogo. Ainda sem citar nomes, os confinados deixaram escapar que já até rolou beijo. Durante as perguntas dos jornalistas Vini Buttel, falou que há uma “animosidade” entre os peões, e Pétala Barreiros comentou: “Vocês vão ver ao decorrer da semana, mas já temos ‘timinhos’ montados. Já temos brigas, já temos machucados”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por A Fazenda (@afazendarecord)

Em poucos dias de confinamento, os peões também já competiram por uma pizzada de boas-vindas. Foi na pré-estreia, enquanto eles responderam perguntas de jornalistas ao vivo, que a prova aconteceu. Os participantes que recebessem mais de três likes dos entrevistadores poderiam participar do jantar. O único detalhe era que eles não sabiam que estavam concorrendo ao jantar.

Os vencedores foram Alex Gallete, André Marinho, Bárbara Borges, Bruno Tálamo, Deborah Albuquerque, Ellen Cardoso, Ingrid Ohara, Iran Malfitano, Kerline Cardoso, Pelé Milflow, Shayan Haghbin, Tati Zaqui e Vini Buttel. Enquanto Deolane Bezerra, Ruivinha de Marte, Thomaz Costa, Tiago Ramos, Rosiane Pinheiro, Pétala Barreiros e Lucas Santos ficaram de fora da comemoração.

Já rolou briga, beijo, gente machucada, e só vamos ver tudo isso amanhã. Carelli você me prometeu! #PreEstreiaAFazenda

— Central Reality #AFazenda14 (@centralreality) September 13, 2022

Adriane Galisteu defende influenciadores presentes em A Fazenda 14 Em entrevista para o portal R7, a apresentadora da Fazenda, Adriane Galisteu, defendeu a presença dos influenciadores no reality. “Eles são um fenômeno recente. Estão cada vez mais presentes porque sabem se comunicar e mobilizar pessoas, duas coisas fundamentais em um reality. Duas peoas desta edição possuem mais de 20 milhões de seguidores nas redes sociais. A Ruivinha de Marte tem 24 milhões, e a Deolane Bezerra, 22 milhões. Rapaz, isso não é brinquedo”, declarou.

A apresentadora ainda revelou que há uma grande expectativa em relação à advogada e influenciadora Deolane. “Espero muito que ela jogue de verdade. Há grande expectativa em torno dela. Ela mostrou muita força em público no período seguinte à morte do marido, o MC Kevin. Depois, com o direcionamento para as redes sociais, adotou um comportamento mais suave. Espero muito que ela jogue. Por trás desse novo muro há a Deolane de sempre, e espero que essa Deolane reapareça”, afirmou.

Leia mais notícias da TV:

+ Xuxa desce de sua tradicional nave durante o “Domingão com Huck” e garante vitória de participante

+ Pétala Barreiros comete gafe durante pré-estreia de “A Fazenda 14”

+ Poliana Moça: Após passar por crise no casamento, Sérgio e Joana se reaproximam