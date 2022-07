Juntos? Maria Lina fala sobre relacionamento com Whindersson Nunes

Na última quarta-feira(27), a influenciadora digital, Maria Lina, abriu o jogo sobre a sua relação com o humorista Whindersson Nunes, seu ex-noivo.

Após ser questionada, em sua conta no Instagram, se liberava as saídas do Whindersson, a influenciadora reforçou que os dois estão solteiros e ninguém precisa deixar nada.

“Ninguém tem que liberar nada não, gente! Assim como nunca cobraram ele se eu o ‘liberava; pra curtir e se divertir, como me cobram aqui sempre que saio ou tento curtir [e olha que eu mal saio, visse? Tô mais viajada agora] Somos solteiros. Não tem essa de liberar. E detalhe, mesmo num relacionamento, ninguém precisa liberar nada”, escreveu.

Após flagra no Egito, Whindersson e Maria desabafam

Whindersson e Maria foram flagrados durante uma viagem para o Egito e após os boatos o ex-casal se pronunciou sobre a repercussão.

“Desconfortável e invasivo. Momentos íntimos expostos, muito chato. Tantas pessoas fazem de tudo para estarem em evidência, por que não focar nelas e deixar quem realmente preza por descrição quietos?”, questionou Maria Lina.

O humorista publicou uma resposta mais extensa sobre a situação.“Um ano que perdemos nosso neném no último dia 31. Duas pessoas adultas tentam curar suas dores como se sentem melhor, pensamos por que não conhecer um lugar e cultura que nunca vimos de perto? Talvez passe um pouco pros dois a saudade que nunca vamos poder desfazer. Todos os brasileiros que encontrei eu disse isso, e pedi pra respeitarem ou sei lá postar depois, coisa que eu não precisava nem falar sabe”, começou.

“Mas realmente é como um zoológico, não tem explicação que façam entender. Sei que sou uma pessoa pública e entendo que as pessoas estejam interessadas nas vidas das pessoas, é assim que vivemos e ganhamos a vida, mas nem tudo na vida é ter um ‘crush’ ou ‘shippar’ as pessoas, tem gente que só quer passar alguns dias de paz e curar dores que nunca pensou que precisaria curar e não ficar lendo todo tipo de opinião e julgamento durante um luto”, finalizou.

