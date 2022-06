Justiça dá ultimato para empresa do ‘Faraó dos Bitcoins’ informar crédito para pagar investidores

A Justiça do Rio de Janeiro deu um ultimato para que a GAS Consultoria e Tecnologia, empresa de Glaidson Acácio dos Santos, o “Faraó dos Bitcoins”, informe de onde virá o crédito para pagar os investidores lesados pelo esquema de fraude com criptomoedas e pirâmide financeira. Além disso, a decisão também pede uma lista de todos os clientes prejudicados, que somam mais de 200 mil pessoas, segundo as investigações. Ao todo, o montante devido é R$ 400 milhões. Nos últimos meses, diversas manifestações foram feitas por clientes que tiveram bens bloqueados. Agora, a defesa de Glaidson terá até 30 de junho para explicar de que forma vai devolver o dinheiro aos investidores. O Faraó dos Bitcoins está preso desde o ano passado, ele é acusado de lavagem de dinheiro, crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e organização criminosa. Nesta semana, ele confirmou a pré-candidatura como deputado federal pelo Rio de Janeiro.

*Com informações do repórter Mateus Koelzer