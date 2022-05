Justiça de SP concede liberdade condicional a Elize Matsunaga

A Justiça de São Paulo concedeu liberdade condicional a Elize Matsunaga, presa por matar e esquartejar o marido, o empresário Marcos Matsunaga, em 2012. A informação foi confirmada pela Secretaria Estadual de Administração Penitenciária (SAP). Em nota, a pasta informou que Elize deixou o presídio na tarde desta segunda-feira, 30. “A Secretaria da Administração Penitenciária informa que hoje (30), às 17h35, após decisão judicial, a direção da Penitenciária Feminina Santa Maria Eufrásia Pelletier de Tremembé deu cumprimento ao Alvará de Soltura em favor da presa Elize Matsunaga, em virtude de Livramento Condicional”, diz o comunicado.

Elize foi condenada a 19 anos e 11 meses de prisão pela morte de Marcos, então presidente da Yoki. Ela atirou no marido e esquartejou o corpo em sete partes, que foram espalhadas na região de Cotia. Na época, Elize alegou que foi ameaçada e agredida por Marcos após descobrir traições. Em 2019, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) reduziu a pena para 16 anos e três meses por ela ter confessado a autoria do crime. A detenta também teve direito à saídas temporárias depois que começou a trabalhar na prisão. No ano passado, o caso foi tema do documentário “Elize Matsunaga: Era Uma Vez Um Crime”, lançado pela Netflix.