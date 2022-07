Justiça determina ordem de despejo de Belo e Gracyanne Barbosa de casa por falta de pagamento de aluguel

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) expediu uma ordem de despejo ao cantor Belo e a mulher Gracyanne Barbosa por falta de pagamento do aluguel de uma casa em Moema, localizada na capital paulista.

A decisão aponta que o casal deixou de pagar R$ 14,3 mil, do aluguel mensal, desde outubro de 2018. Com o contrato fechado em novembro de 2017, agora, o cantor e a esposa somam uma dívida de R$ 221.159,86, referente aos aluguéis atrasados, IPTU e contas de consumo.

Além disso, Belo e Gracyanne terão que pagar a multa de rescisão de contrato de R$ 46.139,85. No entanto, o casal realizou o depósito de caução de R$ 42.900 no fechamento do contrato, que será abatido no valor.

Por outro lado, a Justiça também condenou o cantor e a modelo de fisiculturismo a pagarem R$ 38.667,09 de indenização por danos materiais.

A defesa de Belo informou que a ordem de despejo não procede e que tanto o cantor quanto a mulher não foram citados no processo.