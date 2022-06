Justiça determina reforço nas buscas por desaparecidos no Amazonas

A Justiça Federal determinou que o governo acione reforço nas buscas para encontrar o indigenista Bruno Pereira e o jornalista Dom Phillips. Em decisão proferida nesta quarta-feira, 8, a juíza Jaiza Maria Pinto Fraxe determinou que sejam acionados helicópteros, embarcações e equipes da Polícia Federal se juntem aos grupos já existentes e que estão atuando na reserva indígena Vale do Javari, no Amazonas. “Ficam o Ministério Público Federal e a Defensoria Pública da União autorizados a requisitar diretamente das instituições referidas, todas com expertise na Região Amazônica, Polícia Federal, Comando Militar da Amazônia e Força Nacional de Segurança, as providências urgentes e necessárias ao cumprimento da presente decisão”, decidiu a juíza. Ao todo, mais de 15 pessoas estão empenhadas nas ações para localização e resgate, que acontecem em conjunto com a Força Nacional de Segurança Pública, Exército, Marinha e a Polícia Federal, em uma área de tamanho equivalente a Portugal, explica Marcelo Xavier, presidente da Funai.