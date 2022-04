Justin Bieber anuncia show extra em São Paulo para 15 de setembro

A turnê ‘Justice World Tour’, de Justin Bieber, acaba de ganhar mais uma data em São Paulo. Depois de esgotado os ingressos para a apresentação do dia 14 de setembro, no Allianz Parque, a Time for Fun anunciou mais uma data para 15 de setembro. A pré-venda começa dia 23 de abril, sábado, para os clientes dos cartões Inter Mastercard a partir das 00h01 no site e às 10h na bilheteria oficial. Para o público em geral, a abertura da venda dos ingressos será na segunda-feira, dia 25, a partir das 00h01 na internet e 10h na bilheteria oficial. Os valores variam de R$ 320 (nas cadeiras superiores) até R$ 1 mil (na pista premium). Os fãs também terão disponibilidade do ‘Justice VIP Experience’ com pista premium, foto em grupo com o cantor, lembranças e entrada VIP por R$ 5.500. Saiba mais aqui.