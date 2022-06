Justin Bieber cancela próximos shows por condição médica

O cantor Justin Bieber informou nesta terça, 7, que terá que cancelar os próximos shows de sua turnê por causa da Doença de Lyme, uma condição com a qual sofre há vários anos. “Não acredito que estou dizendo isso. Eu já fiz de tudo para melhorar, mas a minha doença está piorando. Meu coração se quebra ao saber que preciso adiar esses próximos shows (ordens médicas). Para todos meus fãs, eu amo muito vocês e vou descansar e ficar bem”, relatou Bieber, por meio das redes sociais, sem informar quantos shows teriam que ser cancelados. A Doença de Lyme é transmitida por carrapatos e causa sintomas parecidos aos da gripe, como febre, mal-estar geral, falta de disposição, além de lesões na pele e dores nas articulações, que podem chegar a um nível crônico. A turnê ‘Justice World Tour’ irá passar pelo Brasil no segundo semestre de 2022, com duas apresentações em São Paulo, nos dias 14 e 15 de setembro, e Bieber também fará um show no Rock in Rio, em 4 de setembro.