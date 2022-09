Justin Bieber pode mudar local de jogos finais da Liga das Nações

O cantor canadense Justin Bieber pode dificultar a vida da Uefa para definição do local onde será disputada a Final Four, reta final da Liga das Nações reunindo Espanha, Itália, Holanda e Croácia. Com uma série de shows, de 11 a 14 de junho, na Ziggo Dome, vizinho à Amsterdam Arena, as partidas terão que ser realocadas para outro estádio.

Segundo o jornal espanhol “As”, a realização dos eventos na mesma cidade e simultaneamente é considerada inviável, devido a questões de segurança.

As finais do torneio entre as seleções europeias serão entre 14 e 18 de junho, e a Holanda foi a sede escolhida por ter vencido o Grupo 4 da Liga das Nações – em que estavam os quatro países candidatos a sediar a Final Four.

Agora, a Federação Holandesa ofereceu as cidades de Rotterdam e Enschede, visto que Eindhoven, cidade do PSV, também receberá shows no mesmo período.

A capacidade oferecida pelos estádios cogitados pela Federação Holandesa, no entanto, desagrada os padrões da Uefa. Contar com apenas cerca de 30 mil espectadores no estádio do Twente, De Grolsch Veste, por exemplo, não era o desejável pelo Comitê Executivo, que ainda não decidiu onde sediar os jogos decisivos da competição.

Ligação de Justin Bieber com o futebol

Justin Bieber é um dos famosos conhecidos por adorar o esporte mais popular do mundo. Com 27 anos, ele costuma jogar quando pode e já foi visto brincando com os amigos na igreja Churchome, em Los Angeles. O músico já teve inclusive, interação com craques brasileiros.

Em maio deste ano, ele assistiu a uma live do meia do Flamengo, Diego Ribas, com a presença do camisa 10 da Seleção Brasileira, Neymar. Na transmissão ao vivo com mais de 60 mil espectadores, a voz de canções como “Hold On” e “Sorry” não deixou de acompanhar os jogadores do rubro-negro e do PSG.

Além disso, em 2017, durante show da sua turnê “Purpose”, no Allianz Parque, em São Paulo, Justin Bieber vestiu a camisa do Palmeiras ao subir ao palco.

Em novembro de 2016, ele visitou um treino do Barcelona, quando o trio Neymar, Messi e Luis Suárez ainda atuava junto. Na ocasião, o cantor tirou diversas fotos com o brasileiro – com quem já assistiu até a um jogo da Seleção Brasileira, durante a Copa América.